ЗМІ: Голосування за допомогу Україні в Конгресі США можуть перенести ще на кілька тижнів

Голосування у Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться щонайменше до середини квітня, а можливо, і пізніше, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи пом'якшення опозиції з боку радикальних республіканців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на керівників Республіканської партії.

За їхніми словами, команда Джонсона не поділилася детальним планом щодо пакету допомоги з республіканськими законодавцями і, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках він наполягатиме від адміністрації президента Джо Байдена, що ускладнює для нього завдання вчасно заручитися підтримкою до голосування наступного тижня.

Речниця Джонсона Тейлор Гоулсі заявила, що обіцянка спікера про швидкі дії не мала на меті встановити конкретний термін, і що Джонсон "вислуховує думки членів партії" щодо плану. Вона не надала більше інформації про консультації спікера.

Два представники керівництва республіканців заявили, що все ще існує можливість того, що Джонсон може ухвалити рішення щодо плану допомоги Україні протягом вихідних та прискорити схвалення проєкту наступного тижня.

Втім, зазначає Bloomberg, такий прискорений графік може призвести до провалу законопроєкту, а також до подальшого протистояння з прихильниками жорсткої лінії в Республіканській партії.

Днями в адміністрації президента США відмовилися пристати на пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона про надання допомоги Україні, якщо глава держави скасує запроваджене ним призупинення видачі нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу.

Нагадаємо, Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Перед цим голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 млрд доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.