США передали Украине оружие, которое предназначалось йеменским хуситам

Соединенные Штаты передали Украине перехваченную партию стрелкового оружия и патронов, которая предназначалась поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене.

Об этом 9 апреля сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".

В состав партии, согласно сообщению, вошли более 5000 автоматов АК-47, пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

U.S. Government Transfers Captured Weapons



On Apr. 4, 2024, the U.S. government transferred over 5,000 AK-47s, machine guns, sniper rifles, RPG-7s and over 500,000 rounds of 7.62mm ammunition to the Ukrainian armed forces. This constitutes enough materiel to equip one UKR BDE… pic.twitter.com/Ydecq6OFAo April 9, 2024

Оружие изъяли в течение мая 2021 года – февраль 2023 года с четырех "безгосударственных судов", которые должны были поставить его от Корпуса стражей исламской революции Ирана йеменским повстанцам-хуситам.

"Правительство получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года по иску Министерства юстиции о гражданской конфискации", – говорится в сообщении CENTCOM.

Вашингтон осуществил аналогичную передачу Украине в начале октября 2023 года, предоставив 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм, которые были перехвачены у иранских сил при перевозке в Йемен.

Но поставки критически важных артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны из США в Украину задержали республиканские законодатели, которые с прошлого года блокируют в Конгрессе пакет помощи на сумму более 60 миллиардов долларов.