Конституційний суд Молдови просять дозволити референдум, що "узаконить" вступ до ЄС

Партія влади Молдови "Дія та солідарність" (PAS) 9 квітня звернулася до Конституційного суду, щоб отримати схвалення на проведення конституційного референдуму щодо інтеграції Молдови до ЄС.

Про це заявила глава парламентської юридичної комісії Вероніка Рошка на пресконференції, її заяву наводить Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Рошка зазначила, що PAS просить Конституційний суд ініціювати республіканський референдум щодо перегляду конституції, аби внести у неї положення про євроінтеграцію.

"Конституційний суд має дати свій висновок на цю пропозицію… Потім ми маємо подати до парламенту законопроєкт, який встановлює дату конституційного референдуму, і питання, на яке мають відповісти громадяни під час референдуму: „Чи підтримуєте ви приєднання Молдови до ЄС?" – сказала Рошка.

У парламенті Молдови 8 квітня пройшли консультації щодо внесення до конституції країни положення про те, що інтеграція до ЄС є стратегічною метою.

Вступну частину конституції пропонують доповнити такими пропозиціями: "підтверджуючи європейську ідентичність народу Молдови, проголошуючи інтеграцію до Європейського Союзу стратегічною метою Молдови".

Проєкт також пропонує внести до конституції поправку, згідно з якою Молдова приєднується до Договорів про створення ЄС та до актів, які переглядають установчі договори ЄС.

Після приєднання до цих договорів положення правових актів ЄС матимуть пріоритет над положеннями національних законів, що не відповідають їм.

Ініціатива провести референдум надійшла від президента Маї Санду. Вона вважає, що загальне опитування можна буде провести восени 2024 року.

Парламент Молдови вже ухвалив поправки до Кодексу про вибори, дозволивши проводити республіканський референдум одночасно з парламентськими, президентськими чи загальними виборами.

Проте думки мешканців Молдови щодо необхідності референдуму розділилися майже навпіл.

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