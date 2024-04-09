Конституционный суд Молдовы просят разрешить референдум, который "узаконит" вступление в ЕС

Партия власти Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) 9 апреля обратилась в Конституционный суд, чтобы получить одобрение на проведение конституционного референдума по интеграции Молдовы в ЕС.

Об этом заявила глава парламентской юридической комиссии Вероника Рошка на пресс-конференции, ее заявление приводит Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Рошка отметила, что PAS просит Конституционный суд инициировать республиканский референдум по пересмотру конституции, чтобы внести в нее положения о евроинтеграции.

"Конституционный суд должен дать свое заключение на это предложение... Затем мы должны подать в парламент законопроект, устанавливающий дату конституционного референдума, и вопрос, на который должны ответить граждане во время референдума: "Поддерживаете ли вы присоединение Молдовы к ЕС?" – сказала Рошка.

В парламенте Молдовы 8 апреля прошли консультации по внесению в конституцию страны положения о том, что интеграция в ЕС является стратегической целью.

Вступительную часть конституции предлагают дополнить такими предложениями: "подтверждая европейскую идентичность народа Молдовы, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Молдовы".

Проект также предлагает внести в конституцию поправку, согласно которой Молдова присоединяется к Договорам о создании ЕС и к актам, которые пересматривают учредительные договоры ЕС.

После присоединения к этим договорам положения правовых актов ЕС будут иметь приоритет над положениями национальных законов, которые не соответствуют им.

Инициатива провести референдум поступила от президента Майи Санду. Она считает, что всеобщий опрос можно будет провести осенью 2024 года.

Парламент Молдовы уже принял поправки в Кодекс о выборах, позволив проводить республиканский референдум одновременно с парламентскими, президентскими или всеобщими выборами.

Между тем мнения жителей Молдовы о необходимости референдума разделились почти пополам.

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