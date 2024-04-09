Уряд Британії налаштований почати депортацію мігрантів до Руанди навесні

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час розмови з руандійським президентом Полем Кагаме в Лондоні висловив намір розпочати рейси з депортації мігрантів до Руанди навесні цього року – попри відсутність згоди парламенту на таку схему.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з повідомлення офісу британського прем’єра за підсумками зустрічі Сунака та Кагаме.

Лідери Британії та Руанди під час переговорів на Даунінг-стрит торкнулись укладеного наприкінці минулого року партнерства з питань міграції та економічного розвитку, яке "зруйнує бізнес-модель злочинних банд, що ризикують людськими життями на морі".

"Прем'єр-міністр поінформував президента Кагаме про наступні етапи проходження законопроєкту в парламенті. Обидва лідери очікують на рейси до Руанди навесні", – додали в канцелярії Сунака.

Перш ніж будь-який рейс зможе відбутись, британська влада має ухвалити нове законодавство з гарантіями для нелегальних шукачів притулку, які прибувають до Британії і яких депортуватимуть до Руанди.

Наступні відповідні дебати в Палаті громад очікуються 15 квітня.

Схема з вивезенням до Руанди нелегальних мігрантів, за задумом уряду, має стримати шукачів кращого життя від небезпечної подорожі малими човнами через Ла-Манш та зменшити міграційний тиск на Британію. За співпрацю Руанда отримає фінансування для розміщення депортованих людей.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в Палаті представників і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше – виступає за дотримання міжнародного права.