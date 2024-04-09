Правительство Британии настроено начать депортацию мигрантов в Руанду весной

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время разговора с руандийским президентом Полем Кагаме в Лондоне выразил намерение начать рейсы по депортации мигрантов в Руанду весной этого года – несмотря на отсутствие согласия парламента на такую схему.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из сообщения офиса британского премьера по итогам встречи Сунака и Кагаме.

Лидеры Великобритании и Руанды во время переговоров на Даунинг-стрит коснулись заключенного в конце прошлого года партнерства по вопросам миграции и экономического развития, которое "разрушит бизнес-модель преступных банд, рискующих человеческими жизнями на море".

"Премьер-министр проинформировал президента Кагаме о следующих этапах прохождения законопроекта в парламенте. Оба лидера ожидают рейсы в Руанду весной", – добавили в канцелярии Сунака.

Прежде чем любой рейс сможет состояться, британские власти должны принять новое законодательство с гарантиями для нелегальных искателей убежища, которые прибывают в Британию и которых будут депортировать в Руанду.

Следующие соответствующие дебаты в Палате общин ожидаются 15 апреля.

Схема с вывозом в Руанду нелегальных мигрантов, по замыслу правительства, должна сдержать искателей лучшей жизни от опасного путешествия на малых лодках через Ла-Манш и уменьшить миграционное давление на Британию. За сотрудничество Руанда получит финансирование для размещения депортированных людей.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Британии и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в Палате представителей и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.