Прем’єр Фінляндії збирає керівників фракцій обговорити закон про кордон з Росією

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо скликав на середу, 10 квітня, зустріч голів парламентських партій, щоб обговорити підготовку закону про кордон з Росією, яка намагається там чинити тиск за допомогою нелегальних мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

На зустрічі планують обговорити, як продовжити роботу над законопроєктом, ґрунтуючись на експертних висновках.

Урядовий законопроєкт отримав назву "Закон про видворення". Наразі його розкритикували канцлер юстиції, правознавці та правозахисники.

А сам уряд відкрито заявляє, що законопроєкт порушує багато міжнародних договорів у галузі прав людини. Водночас керівництво країни наголошує, що він потрібний для забезпечення національної безпеки.

Уряд Фінлянлії минулого тижня ухвалив рішення продовжити на невизначений термін закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією. Тим часом паралельно іде робота над законопрєктом для стримування міграції.

Через закриття кордону неможливо подати заяву про надання міжнародного захисту в пунктах перетину сухопутного кордону між Фінляндією та Росією.

КПП на кордоні Фінляндії з Росією майже безперервно закриті з кінця листопада.

Також контрольно-пропускні пункти берегової охорони Хаапасаарі, Сантіо та порт Нуйямаа будуть закриті для прогулянкових суден до середини квітня.