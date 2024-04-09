Премьер Финляндии собирает руководителей фракций обсудить закон о границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо созвал на среду, 10 апреля, встречу глав парламентских партий, чтобы обсудить подготовку закона о границе с Россией, которая пытается там оказывать давление с помощью нелегальных мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

На встрече планируется обсудить, как продолжить работу над законопроектом, основываясь на экспертных выводах.

Правительственный законопроект получил название "Закон о выдворении". Пока его раскритиковали канцлер юстиции, правоведы и правозащитники.

А само правительство открыто заявляет, что законопроект нарушает многие международные договоры в области прав человека. В то же время руководство страны подчеркивает, что оно нужно для обеспечения национальной безопасности.

Правительство Финлянлии на прошлой неделе приняло решение продлить на неопределенный срок закрытие пунктов пропуска на границе с Россией. Между тем, параллельно идет работа над законопроектом для сдерживания миграции.

Из-за закрытия границы невозможно подать заявление о предоставлении международной защиты в пунктах пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией.

КПП на границе Финляндии с Россией почти непрерывно закрыты с конца ноября.

Также контрольно-пропускные пункты береговой охраны Хаапасаари, Сантио и порт Нуйямаа будут закрыты для прогулочных судов до середины апреля.