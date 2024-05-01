В США вблизи базы военно-воздушных сил разбился истребитель F-16

В США вблизи военно-воздушной базы Голломан в штате Нью-Мексико разбился истребитель F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Пресс-секретарь базы Дениз Оттавиано сообщила, что пилот, который был единственным человеком на борту, сумел успешно катапультироваться и был доставлен каретой скорой помощи в больницу для оказания медицинской помощи.

Представители базы заявили, что истребитель упал вблизи Национального парка Уайт-Сэндс незадолго до полудня. Начато расследование с целью установления причин катастрофы.

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Власти предупредили людей, которые не связаны с чрезвычайными ситуациями, избегать места катастрофы, чтобы предотвратить возможное воздействие опасных химических веществ на борту упавшего самолета.

В январе в США при попытке приземлиться на авиабазе "Эллсворт" разбился сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

Инцидент произошел при плохих погодных условиях – минусовой температуре и густом тумане, ограничивающем видимость, сообщила американская пресса.

Напомним, в ноябре американский военный самолет V-22 Osprey с восемью членами экипажа на борту упал в море у берегов Японии.

А в сентябре американский пилот катапультировался с современного истребителя F-35, после чего самолет на какое-то время бесследно исчез. Истребитель продолжал лететь 100 километров, пока не упал в сельской местности.