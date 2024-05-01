Эстония начала закрывать ночью пункт пропуска на границе с Россией

С 1 мая пограничный пункт "Нарва-1" на границе Эстонии и России перестал работать круглосуточно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонский вещатель ERR.

На КПП установлен новый режим работы с 7 утра до 11 часов вечера согласно решению правительства.

Служба пограничной охраны рассчитывает, что все пересекающие границу люди получили информацию о новом режиме работы и не окажутся в сложной ситуации.

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"Если кто-то там, возможно, останется, если мы увидим, что кто-то идет в сторону нашего пограничного пункта, то мы их, конечно, проверим и пропустим", – сказал руководитель пограничного пункта "Нарва-1" Марек Ливи.

Информацию о том, что пограничный пункт в Нарве переходит в новый режим работы, эстонская сторона передала российской.

Также все автобусные компании, осуществляющие перевозку по маршрутам в Санкт-Петербург, отменили свои ночные рейсы и уплотнили дневной график.

Изменения в работе пограничного пункта связаны со строительными работами на КПП в российском Ивангороде, из-за чего с 1 февраля была закрыта возможность пересечь границу на транспортных средствах.

По оценке МВД Эстонии, это значительно уменьшило количество лиц, пересекающих границу через пограничный пункт в Нарве.

Ранее Полиция безопасности Эстонии заявила, что на пограничных пунктах с Россией сотрудники ФСБ систематически издевались, а в некоторых случаях избивали граждан Украины, пытавшихся выехать в страны ЕС.