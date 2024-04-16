Новий представник фон дер Ляєн відмовився від посади після критики у фаворитизмі

Обранець глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на прибуткову посаду представника малих і середніх підприємств вирішив відмовитись від роботи за кілька годин до першого робочого дня через звинувачення у фаворитизмі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Призначення німецького депутата Європарламенту Маркуса Піпера на цю посаду викликало критику рішення фон дер Ляйєн з боку членів Єврокомісії та Європейського парламенту.

"Президентка водночас поважає та шкодує про рішення Маркуса Піпера не обійняти посаду представника з питань малого та середнього бізнесу з 16 квітня, як було заплановано. Маркус Піпер є перевіреним експертом із малих та середніх підприємств і переміг у багатоетапному процесі відбору", – сказав речник фон дер Ляєн у понеділок увечері.

Опоненти фон дер Ляєн в інших партіях вказували на повідомлення ЗМІ про те, що Єврокомісія відхилила двох інших кандидатів, які мали кращі результати, ніж Піпер, у початковому процесі відбору на посаду.

Минулого тижня Європейський парламент схвалив текст із закликом до комісії скасувати призначення Піпера.

Піпер заявив німецькій газеті Handelsblatt у понеділок, що його призначення також було ускладнене протидією з боку єврокомісара Франції Тьєррі Бретона, який керує промисловою політикою ЄС.

"На цей момент я не бачу можливості виконати законні очікування, пов'язані з посадою", – цитує газета слова Піпера.

Прессекретар фон дер Ляєн сказав, що голова Єврокомісії призупинила повторне відкриття процедури відбору на цю посаду до закінчення виборів до Європейського парламенту в червні, після яких буде сформований новий Європейський парламент і комісія.

Нагадаємо, фон дер Ляєн напередодні виборів до Європарламенту застерегла від підтримки політичних "друзів Путіна" – крайніх правих та лівих політичних сил.

Вона також пообіцяла дати відсіч ультраправим, які, за її словами, хочуть "викрасти майбутнє Європи".