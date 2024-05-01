У президента Евросовета сменился главный дипломатический советник

У президента Европейского совета Шарля Мишеля сменился главный дипломатический советник.

Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Евросовета, пишет "Европейская правда".

Главным дипломатическим советником Мишеля станет Магдалена Гроно, которая до сих пор работала старшим советником главы Евросовета по вопросам внешней политики.

Магдалена Гроно – новая главная дипломатическая советница главы Евросовета (справа)

Она сменит на этом посту Саймона Мордю, который был избран заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних дел и приступит к исполнению своих обязанностей 1 июля.

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До этого он выполнит краткосрочное задание Еврокомиссии по Украине. О содержании задачи в релизе не уточняют.

"Президент Мишель хотел бы лично поблагодарить Саймона за его профессионализм и преданность делу. Его вклад повлиял на успехи внешней политики ЕС и был высоко оценен как дома, так и за рубежом.

Президент Мишель желает Саймону всего наилучшего в его новых начинаниях, будучи уверенным в большой добавленной стоимости, которую он принесет Восточной Европе", – говорится в сообщении пресс-службы Евросовета.

Напомним, недавно избранник главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на прибыльную должность представителя малых и средних предприятий Маркус Пипер решил отказаться от работы за несколько часов до первого рабочего дня из-за обвинений в фаворитизме.