У президента Евросовета сменился главный дипломатический советник
У президента Европейского совета Шарля Мишеля сменился главный дипломатический советник.
Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Евросовета, пишет "Европейская правда".
Главным дипломатическим советником Мишеля станет Магдалена Гроно, которая до сих пор работала старшим советником главы Евросовета по вопросам внешней политики.
Она сменит на этом посту Саймона Мордю, который был избран заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних дел и приступит к исполнению своих обязанностей 1 июля.
До этого он выполнит краткосрочное задание Еврокомиссии по Украине. О содержании задачи в релизе не уточняют.
"Президент Мишель хотел бы лично поблагодарить Саймона за его профессионализм и преданность делу. Его вклад повлиял на успехи внешней политики ЕС и был высоко оценен как дома, так и за рубежом.
Президент Мишель желает Саймону всего наилучшего в его новых начинаниях, будучи уверенным в большой добавленной стоимости, которую он принесет Восточной Европе", – говорится в сообщении пресс-службы Евросовета.
Напомним, недавно избранник главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на прибыльную должность представителя малых и средних предприятий Маркус Пипер решил отказаться от работы за несколько часов до первого рабочего дня из-за обвинений в фаворитизме.