Экс-посол ЕС: Интеграция Украины в Евросоюз возможна и до завершения войны

Экс-посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли считает возможной постепенную интеграцию Украины в Евросоюз до того, как завершится война.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, пишет "Европейская правда".

Мингарелли отметил, что из-за войны России сейчас Европа столкнулась с совершенно новой для себя ситуацией и должна адаптироваться к ней. Он отметил, что интеграция Украины в ЕС возможна еще до окончания боевых действий.

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"Это не означает, что постепенная интеграция Украины во время войны невозможна. Она возможна. Я считаю, что самый реалистичный сценарий – это как раз градуальное вступление. Собственно, так, как это произошло с балтийскими странами", – сказал Мингарелли.

Он пояснил, что это подход, при котором законодательство постепенно адаптируют к европейскому, а в ответ страна получает доступ к рынку и системам финансирования.

"Первый этап градуальной интеграции – это доступ к общему рынку и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Это для Украины приоритет.

То же самое должно произойти с энергетической системой. Украинская энергосистема присоединилась к энергосистеме ЕС еще в марте 2022 года. То же самое должно произойти на уровне трансъевропейской транспортной сети", – сказал Мингарелли.

По его словам, есть немало европейских механизмов, к которым Украина может присоединиться еще до того, как получит полноценное членство в ЕС.

Напомним, в марте Европейская комиссия опубликовала официальную коммуникацию о расширении ЕС и необходимых внутренних реформах Евросоюза, в которой, среди прочего, рекомендовала постепенно интегрировать новых членов в сообщество еще до их вступления.

По сообщениям, некоторые столицы ЕС нервничали из-за этого документа, поскольку не хотели, чтобы до июньских евровыборов вопросу расширения уделяли много внимания.

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