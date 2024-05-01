СМИ: Словакия дала временную защиту соратнику Медведчука Марчевскому

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, бывшему генпродюсеру телеканала "112 Украина", которого также обвиняют в проведении пророссийской кампании влияния и на которого Чехия наложила национальные санкции.

Об этом сообщила чешская газета Denik N со ссылкой на два неназванных источника, пишет "Европейская правда".

По данным издания, Министерство внутренних дел Словакии предоставило Артему Марчевскому статус временной защиты.

Эту информацию изданию подтвердил и адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко.

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Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток не захотел давать комментарии по этому поводу. Он отметил, что не имеет конкретной информации о деле. Однако позже его министерство заявило, что уже давно занимается делом и предоставит информацию после завершения расследования.

Марчевский был внесен в санкционный список Чехии в марте после того, как чешские спецслужбы заявили, что он руководил зарегистрированным в Чехии сайтом Voice of Europe.

Прага утверждает, что этот сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия тоже ввела санкции.

Denik N отметил, что после того, как Прага ввела санкции против Марчевского, он направился в Словакию, где сейчас руководит правительство во главе с пророссийским премьер-министром Робертом Фицо.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Марчевский получил временную защиту в Чехии. Чешские чиновники ожидали, что он потеряет этот статус через 60 дней после включения в санкционный список, и это лишит его права на проживание в ЕС.

Если бы Марчевского включили в общеевропейский санкционный список, он был бы должен покинуть Словакию.

О разоблачении сети, которая разрабатывала операцию по распространению российского влияния и подрыва безопасности в Европе, в марте объявила Чехия.

Кроме того, бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство России в предстоящие выборы в Европарламент на основании данных, которые предоставили разведывательные службы.