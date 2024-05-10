Лидер непризнанного Приднестровья не видит причин для эскалации в регионе

Фактический лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что не видит угрозы эскалации между Кишиневом и Тирасполем, потому что "никто не хочет войны".

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в публичных комментариях 9 мая.

Красносельский сказал, что "риск эскалации сохраняется всегда", но сейчас для нее нет причин, поскольку этого не хотят ни в Кишиневе, ни в Тисрасполе.

"Я вижу, что руководство Молдовы сейчас не стремится к эскалации в Приднестровье, а руководство Приднестровья не хочет эскалации в Молдове... Конечно, между нами значительные разногласия, разное отношение к истории, но в вопросе мира наши позиции совпадают. Приднестровье однозначно не хочет войны", – заявил он.

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Как известно, перед большим съездом в Приднестровье в конце февраля были опасения, что там могут обратиться к Кремлю с призывом принять регион в состав России, но этого не произошло (об этом – в статье "Приднестровье ограничилось намеками").

Президент Молдовы Майя Санду говорила, что надеется на "геополитическую возможность" решить конфликт в Приднестровье.

В одном из последних интервью она отрицала, что Украина якобы предлагала Молдове помощь, чтобы "закрыть вопрос" с Приднестровьем.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статьях "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".

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