Каталонія голосуватиме на регіональних виборах, що мають вплив на стабільність уряду

У неділю в іспанському регіоні Каталонія пройдуть регіональні вибори, результат яких може визначити, наскільки стабільним буде центральний уряд та яким буде вплив політсил, що виступають за відокремлення Каталонії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Успіх пронезалежницької партії "Разом за Каталонію" (Junts) означав би зміцнення її позицій та додаткові виклики для уряду Педро Санчеса. Кандидат від політсили Карлос Пучдемон, який очолював регіон під час невдалої спроби відокремлення у 2017 році і зараз перебуває за кордоном, щоб уникнути арешту, обіцяв у разі перемоги повторити спробу, а у разі невдачі піде з політики.

Пучдемон зможе повернутися до Іспанії після набуття чинності суперечливим законом про амністію.

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Також політик заявив, що Junts можуть відійти від співпраці, якщо наступний уряд Каталонії буде неприйнятним для них.

Опитування свідчать про лідерство кандидата від соціалістів Сальвадора Ілли, він випереджає Junts та більш поміркованих Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

За результатами опитувань, які наводить El Pais, соціалісти можуть виграти у регіональному парламенті 40 місць, сепаратисти – 34, ERC – 26.

Будь-якому потенційному переможцю виборів необхідно буде домовлятися про співпрацю з іншими політсилами, оскільки наявні дані про підтримку означають, що жодна партія не буде мати більшості.

У разі перемоги соціалістів вони можуть спробувати домовлятися з ERC або Junts, але обидві ці партії виключали можливість такого союзу.

Проте домовленість з консервативною "Народною партією", їхнім головним конкурентом на національній політичній арені, вважають ще менш реалістичною.

Водночас Junts та ERC у разі союзу можуть сформувати пронезалежницький регіональний уряд, якщо їм вистачить мандатів.

Якщо післявиборчі коаліційні перемовини у Каталонії не завершаться жодною домовленістю до серпня, у жовтні пройдуть повторні вибори.

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