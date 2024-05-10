Каталония будет голосовать на региональных выборах, что будут влиять на стабильность правительства

В воскресенье в испанском регионе Каталония пройдут региональные выборы, результат которых может определить, насколько стабильным будет центральное правительство и насколько сильным будет влияние политсил, выступающих за отделение Каталонии.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Успех выступающей за независимость партии "Вместе за Каталонию" (Junts) означал бы укрепление ее позиций и дополнительные вызовы для правительства Педро Санчеса. Кандидат от политсилы Карлос Пучдемон, который возглавлял регион во время неудачной попытки отделения в 2017 году и сейчас находится за границей, чтобы избежать ареста, обещал в случае победы повторить попытку, а в случае неудачи уйдет из политики.

Пучдемон сможет вернуться в Испанию после вступления в силу противоречивого закона об амнистии.

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Также политик заявил, что Junts могут отойти от сотрудничества, если следующее правительство Каталонии будет неприемлемым для них.

Опросы свидетельствуют о лидерстве кандидата от социалистов Сальвадора Иллы, он опережает Junts и более умеренных Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

По результатам опросов, которые приводит El Pais, социалисты могут выиграть в региональном парламенте 40 мест, сепаратисты – 34, ERC – 26.

Любому потенциальному победителю выборов необходимо будет договариваться о сотрудничестве с другими политсилами, поскольку имеющиеся данные о поддержке означают, что ни одна партия не будет иметь большинства.

В случае победы социалистов они могут попытаться договориться с ERC или Junts, но обе эти партии исключали возможность такого союза.

Однако договоренность с консервативной "Народной партией", их главным конкурентом на национальной политической арене, считают еще менее реалистичной.

В то же время Junts и ERC в случае союза могут сформировать пронезависимое региональное правительство, если им хватит мандатов.

Если послевыборные коалиционные переговоры в Каталонии не завершатся никакой договоренностью до августа, в октябре пройдут повторные выборы.

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