Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16

Чехия передала украинским Воздушным силам первый тренажер истребителя F-16.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, пишет "Европейская правда".

Тренажер передали в одну из бригад тактической авиации. Его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

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Олещук поблагодарил всех, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту.

"Конечно, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников участвовать в этой инициативе", – отметил командующий Воздушных сил.

Напомним, в ноябре в Румынии открыли центр обучения на F-16 в Фетеште в рамках усилий союзников Киева по обучению украинских летчиков на истребителях западного образца.

Кроме Румынии, украинские летчики проходят или будут проходить подготовку на F-16 в США, Дании, Франции и Великобритании.

Часть украинцев уже завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.