"Пусть Брюссель ест червей": польские фермеры провели большой протест в Варшаве

Тысячи польских фермеров прошли в пятницу масштабным маршем в центре Варшавы, выступая против климатической политики Европейского Союза и против политики проевропейского правительства премьер-министра Дональда Туска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

Марш организовал "Солидарность" – профсоюз фермеров, который категорически выступает против политики ЕС в сфере сельского хозяйства, в частности политики, известной как "Зеленое соглашение".

Фермеры заявляют, что эта политика мешает им работать и не позволяет зарабатывать. Марш проходил под лозунгом "Долой "Зеленое соглашение".

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"Пусть Брюссель ест червей, мы предпочитаем свиную отбивную и картофель", – говорилось на одном из баннеров протестующих.

Takie hasła na marszu rolników w Warszawie#ProtestRolników pic.twitter.com/74d2PMFMPn — Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 10, 2024

Протесты поддержала права оппозиционная польская партия "Право и справедливость", находившаяся у власти с 2015 года по конец прошлого года. Причем лидер "ПиС" Ярослав Качиньский тепло откликался о "Зеленом соглашение" еще несколько лет назад.

По оценкам Onet, к протесту присоединились 25-30 тысяч человек. По оценкам варшавского Бюро безопасности, в демонстрации принимали участие около 30-35 тысяч человек.

ФОТО: ONET

Перед этим в четверг несколько десятков аграриев устроили сидячий протест в Сейме, требуя встречи с премьером Дональдом Туском.

Напомним, в конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним заблокированным КПП на границе Украины. Таким образом поляки сняли блокаду с украинской границы.

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