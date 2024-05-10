"Пусть Брюссель ест червей": польские фермеры провели большой протест в Варшаве
Новости — Пятница, 10 мая 2024, 15:55 —
Тысячи польских фермеров прошли в пятницу масштабным маршем в центре Варшавы, выступая против климатической политики Европейского Союза и против политики проевропейского правительства премьер-министра Дональда Туска.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.
Марш организовал "Солидарность" – профсоюз фермеров, который категорически выступает против политики ЕС в сфере сельского хозяйства, в частности политики, известной как "Зеленое соглашение".
Фермеры заявляют, что эта политика мешает им работать и не позволяет зарабатывать. Марш проходил под лозунгом "Долой "Зеленое соглашение".
"Пусть Брюссель ест червей, мы предпочитаем свиную отбивную и картофель", – говорилось на одном из баннеров протестующих.
Takie hasła na marszu rolników w Warszawie#ProtestRolników pic.twitter.com/74d2PMFMPn— Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 10, 2024
Протесты поддержала права оппозиционная польская партия "Право и справедливость", находившаяся у власти с 2015 года по конец прошлого года. Причем лидер "ПиС" Ярослав Качиньский тепло откликался о "Зеленом соглашение" еще несколько лет назад.
По оценкам Onet, к протесту присоединились 25-30 тысяч человек. По оценкам варшавского Бюро безопасности, в демонстрации принимали участие около 30-35 тысяч человек.
Перед этим в четверг несколько десятков аграриев устроили сидячий протест в Сейме, требуя встречи с премьером Дональдом Туском.
Напомним, в конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним заблокированным КПП на границе Украины. Таким образом поляки сняли блокаду с украинской границы.
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