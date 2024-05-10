Новий голова уряду Шотландії вважає реальним досягнення незалежності "за п'ять років"

Лідер Шотландської національної партії Джон Свінні, призначений цього тижня першим міністром (головою регіонального уряду), вважає реальним проголошення країною незалежності від Сполученого Королівства через п'ять років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

За словами Свінні, перед Шотландією постали дві найбільші проблеми – зростання вартості життя і наслідки виходу Британії з Європейсткого Союзу (Brexit).

"Обидва ці чинники є основними стратегічними чинниками, які завдають серйозної економічної та соціальної шкоди Шотландії через погані рішення, ухвалені у Вестмінстері (центральним урядом. – Ред.). І незалежність є відповіддю на це", – додав він.

Реклама:

Голова шотландського уряду зауважив, що країну забрали з Євросоюзу "проти нашої волі", і в разі незалежності "ми змогли б брати участь у житті Європи і не зазнали б усіх тих руйнівних потрясінь, перед якими ми постали".

Свінні був заступником голови уряду Шотландії при Ніколі Стерджен, яка була лідером Шотландської національної партії і першою міністеркою з 2014 по 2023 рік.

Стерджен хотіла використати наступні загальні вибори у Британії як фактично другий референдум про незалежність після того, як британський Верховний суд постановив, що голосування не може бути проведене без згоди уряду Великої Британії.

Читайте також, чому у Шотландії знову заговорили про незалежність та вступ до ЄС.