Лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни, назначенный на этой неделе первым министром (главой регионального правительства), считает реальным провозглашение страной независимости от Соединенного Королевства через пять лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Sky News.

По словам Суинни, перед Шотландией появились две самые большие проблемы – рост стоимости жизни и последствия выхода Британии из Европейсткого Союза (Brexit).

"Оба эти фактора являются основными стратегическими факторами, которые наносят серьезный экономический и социальный ущерб Шотландии из-за плохих решений, принятых в Вестминстере (центральным правительством. – Ред.). И независимость является ответом на это", – добавил он.

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Глава шотландского правительства отметил, что страну забрали из Евросоюза "против нашей воли", и в случае независимости "мы смогли бы участвовать в жизни Европы и не испытали бы всех тех разрушительных потрясений, перед которыми мы оказались".

Суинни был заместителем главы правительства Шотландии при Николе Стерджен, которая была лидером Шотландской национальной партии и первым министром с 2014 по 2023 год.

Стерджен хотела использовать следующие всеобщие выборы в Британии как фактически второй референдум о независимости после того, как британский Верховный суд постановил, что голосование не может быть проведено без согласия правительства Великобритании.

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