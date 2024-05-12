Испанская Каталония голосует на региональных выборах

В испанском автономном регионе Каталония в воскресенье, 12 мая, проходит голосование на региональных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Более 5,7 миллиона избирателей имеют право избирать депутатов в региональный парламент, базирующийся в Барселоне.

Агентство отмечает, что эти выборы станут испытанием как для силы сепаратистского движения в регионе, так и для курса премьер-министра Испании Педро Санчеса.

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Сепаратистские силы удерживают региональное правительство Каталонии уже более десяти лет. Но опросы и общенациональные выборы в июле показывают, что поддержка идеи отделения региона несколько уменьшилась после того, как бывший лидер Карлес Пучдемон провел незаконный референдум о независимости в 2017 году.

Сейчас Пучдемон скрывается от испанского правосудия за рубежом, но это не мешает ему баллотироваться на этих выборах, поскольку он проводит кампанию на юге Франции.

Он заявил, что вернется в Испанию, когда новоизбранные законодатели соберутся, чтобы избрать регионального президента через некоторое время после выборов.

К тому времени Пучдемон надеется избавиться от любых юридических проблем после того, как парламент Испании окончательно одобрит спорный закон об амнистии для него и сотен других сепаратистов.

Амнистия является частью усилий Санчеса по снижению напряженности в Каталонии.

Санчес проводил кампанию вместе с Сальвадором Ильей, кандидатом от социалистов. Илья получил большинство голосов на региональных выборах 2021 года, но не смог помешать представителю сепаратистского движения Пере Арагонесу сформировать региональное правительство.

Всего в выборах участвуют девять партий, и ни одна из них, как ожидается, не наберет достаточного количества голосов, чтобы получить абсолютное большинство в 68 мест в парламенте Каталонии. Поэтому заключение соглашений будет иметь решающее значение.

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