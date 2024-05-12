WP: США предлагают Израилю разведданные о ХАМАС, чтобы избежать операции в Рафахе

США предлагают Израилю помощь, в частности, секретные разведывательные данные, которые помогут израильским военным определить местонахождение лидеров ХАМАСа и найти скрытые тоннели группировки, если израильская армия откажется от наземной операции в городе Рафах.

Об этом стало известно The Washington Post сообщает "Европейская правда".

По данным источников издания, американская сторона также предложила помощь в предоставлении тысяч убежищ, чтобы Израиль мог построить палаточные городки – и помочь с обустройством систем доставки еды, воды и медикаментов, чтобы палестинцы, эвакуированные из Рафаха, могли иметь пригодное для проживания место.

Президент Джо Байден и его старшие помощники делали такие предложения в течение последних нескольких недель, надеясь, что они убедят Израиль провести более ограниченную и точечную операцию.

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Помощники Байдена подчеркивают своим израильским коллегам, что палестинцев нельзя просто переместить в пустынные или обстреливаемые части Газы – Израиль должен обеспечить базовую инфраструктуру для того, чтобы те, кого эвакуируют, имели пригодные для жизни условия, а не просто подвергались дополнительному голоду или болезням.

"У нас есть серьезное беспокойство по поводу того, как Израиль ведет эту кампанию, и все это может достичь своего апогея в Рафахе", – заявил высокопоставленный представитель администрации.

Сейчас американские чиновники тесно сотрудничают с Египтом, чтобы найти и перекрыть туннели, которые пересекают границу между Египтом и Газой в районе Рафаха, и которые ХАМАС использует для военного пополнения, рассказывают собеседники издания, знакомые с ходом переговоров.

Американские официальные лица заявляют, что Израиль пока не начал полномасштабное наземное вторжение в Рафах, несмотря на серию рейдов, состоявшихся в последние дни.

Ранее Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.

Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.