На выборах президента Литвы отстранили от работы члена комиссии в состоянии алкогольного опьянения

В литовской столице Вильнюса отстранили от работы члена комиссии, которая находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно сообщению Главной избирательной комиссии (ГИК), на одном из избирательных участков города Вильнюса возникли подозрения, что один из членов комиссии может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Были вызваны сотрудники полиции, которые установили члену комиссии состояние алкогольного опьянения – 0,15 промилле.

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