Глава МИД Британии: Израиль не должен проводить операцию в Рафахе без четкого плана
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Израиль не должен осуществлять наступление на город Рафах без "четкого плана" по защите гражданских.
Соответствующее заявление британский министр сделал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".
"Для большого наступления на Рафах должен быть абсолютно четкий план того, как вы спасаете жизни, как вывозите людей, как обеспечиваете их питанием, медикаментами, жильем и всем необходимым", – сказал Кэмерон.
По его словам, "мы не видели такого плана". Поэтому, добавил Кэмерон, он не может поддержать эти планы Израиля.
Глава британского МИД также отметил, что Израиль должен "сделать лучше" в вопросе доступа гуманитарной помощи в Газу.
"Я много раз говорил, что я не доволен действиями Израиля в отношении гуманитарной помощи", – сказал он, добавив, что есть "некоторые признаки" улучшения ситуации, "но недостаточно быстрые".
Ранее президент США Джо Байден пригрозил приостановить поставки оружия Израилю, если он все же зайдет для продолжения операции в город Рафах на юге сектора Газа.
Также в Белом доме считают, что масштабная операция Израиля в Рафахе не будет способствовать достижению его цели – разгрому группировки ХАМАС в Газе.