Уряд Швеції проведе зустріч з банками щодо захисту літніх людей від шахраїв
Прем’єр-міністр Швеції запросив керівництво банків на зустріч з урядом та поліцією для обговорення, які спільні заходи могли би краще захистити літніх людей від телефонних шахраїв, що намагаються виманити гроші.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Телефонне шахрайство з метою отримання коштів стало значною проблемою для країни. Лише за 2022 рік злочинці видурили у людей близько 5,8 млрд крон (майже 500 млн євро).
Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон ініціював спеціальну зустріч керівництва банків, поліції та представників уряду, щоб обговорити заходи протидії. Після неї оголосять план дій.
"Ми вважаємо, що банки можуть робити більше для того, щоб наші люди були більш захищені", – зазначає міністр з фінансових ринків Ніклас Вікман.
Однією з проблем є те, що співпраця між банками і поліцією не спрацьовувала належним чином і затримувати шахраїв та притягувати до відповідальності вдавалося вкрай рідко.
Ян Ольссон з кібервідділу поліції вважає, що банки могли би, наприклад, "підвішувати" дивні транзакції на значні суми на певний час, бо люди за деякий час починають підозрювати, що потрапили у пастку.
Різні види шахрайства, пов’язані з виманюванням коштів чи банківських даних, останнім часом є проблемою у багатьох країнах.
У лютому в Грузії затримали членів злочинної групи, що виманила мільйонні суми у європейців.
У квітні британська поліція заявила про викриття великої онлайн-платформи, яка допомагала шахраям з усього світу виманювати дані у користувачів через фішингові сайти.
В Іспанії впіймали шахраїв, які хотіли нажитися на родинах зниклих мігрантів.