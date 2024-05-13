Уряд Швеції проведе зустріч з банками щодо захисту літніх людей від шахраїв

Прем’єр-міністр Швеції запросив керівництво банків на зустріч з урядом та поліцією для обговорення, які спільні заходи могли би краще захистити літніх людей від телефонних шахраїв, що намагаються виманити гроші.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Телефонне шахрайство з метою отримання коштів стало значною проблемою для країни. Лише за 2022 рік злочинці видурили у людей близько 5,8 млрд крон (майже 500 млн євро).

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон ініціював спеціальну зустріч керівництва банків, поліції та представників уряду, щоб обговорити заходи протидії. Після неї оголосять план дій.

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"Ми вважаємо, що банки можуть робити більше для того, щоб наші люди були більш захищені", – зазначає міністр з фінансових ринків Ніклас Вікман.

Однією з проблем є те, що співпраця між банками і поліцією не спрацьовувала належним чином і затримувати шахраїв та притягувати до відповідальності вдавалося вкрай рідко.

Ян Ольссон з кібервідділу поліції вважає, що банки могли би, наприклад, "підвішувати" дивні транзакції на значні суми на певний час, бо люди за деякий час починають підозрювати, що потрапили у пастку.

Різні види шахрайства, пов’язані з виманюванням коштів чи банківських даних, останнім часом є проблемою у багатьох країнах.

У лютому в Грузії затримали членів злочинної групи, що виманила мільйонні суми у європейців.

У квітні британська поліція заявила про викриття великої онлайн-платформи, яка допомагала шахраям з усього світу виманювати дані у користувачів через фішингові сайти.

В Іспанії впіймали шахраїв, які хотіли нажитися на родинах зниклих мігрантів.