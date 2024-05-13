Правительство Швеции проведет встречу с банками для защиты пожилых людей от мошенников

Премьер-министр Швеции пригласил руководство банков на встречу с правительством и полицией для обсуждения, какие совместные меры могли бы лучше защитить пожилых людей от телефонных мошенников, пытающихся выманить деньги.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Телефонное мошенничество с целью получения средств стало значительной проблемой для страны. Только за 2022 год преступники выманили у людей около 5,8 млрд крон (почти 500 млн евро).

Премьер-министр Ульф Кристерссон инициировал специальную встречу руководства банков, полиции и представителей правительства, чтобы обсудить меры противодействия. После нее объявят план действий.

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"Мы считаем, что банки могут делать больше для того, чтобы наши люди были более защищены", – отмечает министр по финансовым рынкам Никлас Викман.

Одной из проблем является то, что сотрудничество между банками и полицией не срабатывало должным образом и задерживать мошенников и привлекать к ответственности удавалось крайне редко.

Ян Ольссон из киберотдела полиции считает, что банки могли бы, например, "подвешивать" странные транзакции на значительные суммы на определенное время, потому что люди через некоторое время начинают подозревать, что попали в ловушку.

Различные виды мошенничества, связанные с выманиванием средств или банковских данных, в последнее время являются проблемой во многих странах.

В феврале в Грузии задержали членов преступной группы, которая выманила миллионные суммы у европейцев.

В апреле британская полиция заявила о разоблачении крупной онлайн-платформы, которая помогала мошенникам со всего мира выманивать данные у пользователей через фишинговые сайты.

В Испании поймали мошенников, которые хотели нажиться на семьях пропавших мигрантов.