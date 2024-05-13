В Швейцарии провели первый с 1940 года съезд коммунистической партии

В Швейцарии состоялся учредительный съезд новой политической силы – Революционной коммунистической партии, которая стала первой с 1940 года партией, идентифицирующей себя как коммунистическая в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

В учредительном съезде швейцарской Революционной коммунистической партии (РКП) 10-12 мая приняли участие 342 человека – студенты и работники, из которых десять оформили партийный билет и еще почти 100 выразили желание это сделать.

Политический секретарь РКП Дерсу Гери призвал к "возвращению революционного коммунизма" и добавил, что новое поколение швейцарцев "сделало революционные выводы" из климатического кризиса, пандемии COVID-19, "империалистических войн и инфляции".

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Партия ожидаемо выразила солидарность с протестами против военной операции Израиля в Газе и утверждает, что распространение пропалестинского движения по всему миру предвещает "грядущий революционный взрыв".

В июне Революционная коммунистическая партия Швейцарии планирует провести "Революционный коммунистический интернационал".

В Швейцарии коммунистическая партия существовала с 1921 по 1940 год, когда ее запретило правительство из-за призывов к насильственному свержению власти. После завершения Второй мировой войны запрет сняли, но в то время бывшие коммунисты примкнули к более центристской Социал-демократической партии.

Заметим, что в Литве тем временем обсуждают признание бывшей коммунистической партии преступной организацией.