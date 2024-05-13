Україна і Сербія проведуть перше з 2013 року засідання комісії з економічних питань
Україна і Сербія домовилися про проведення першого з 2013 року засідання комісії, яка відповідає за економічну співпрацю між країнами.
Про це у Twitter (X) повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".
Кулеба розповів, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем він подякував за гуманітарну допомогу Сербії Україні.
На зустрічі також обговорили шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня.
"У цьому контексті ми домовилися про проведення першого з 2013 року засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва", – розповів Кулеба.
Повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прибули до Белграда в неділю, що стало першим візитом українського високопосадовця до Сербії з початку повномасштабної агресії Росії.
Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.
Під час зустрічі з Кулебою Вучевич запевнив у повазі до територіальної цілісності України.