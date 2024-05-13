Україна і Сербія проведуть перше з 2013 року засідання комісії з економічних питань

Україна і Сербія домовилися про проведення першого з 2013 року засідання комісії, яка відповідає за економічну співпрацю між країнами.

Про це у Twitter (X) повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає "Європейська правда".

Кулеба розповів, що під час зустрічі з прем'єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем він подякував за гуманітарну допомогу Сербії Україні.

На зустрічі також обговорили шляхи розширення двосторонньої торгівлі та повернення її до довоєнного рівня.

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"У цьому контексті ми домовилися про проведення першого з 2013 року засідання Міжурядової українсько-сербської комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва", – розповів Кулеба.

Повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прибули до Белграда в неділю, що стало першим візитом українського високопосадовця до Сербії з початку повномасштабної агресії Росії.

Сербія, союзниця РФ на Балканах, неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну в ООН та на інших міжнародних форумах, але відмовилась приєднатися до міжнародних санкцій проти Кремля.

Під час зустрічі з Кулебою Вучевич запевнив у повазі до територіальної цілісності України.