Украина и Сербия проведут первое с 2013 года заседание комиссии по экономическим вопросам

Украина и Сербия договорились о проведении первого с 2013 года заседания комиссии, которая отвечает за экономическое сотрудничество между странами.

Об этом в Twitter (X) сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что во время встречи с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем он поблагодарил за гуманитарную помощь Сербии Украине.

На встрече также обсудили пути расширения двусторонней торговли и возвращения ее к довоенному уровню.

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"В этом контексте мы договорились о проведении первого с 2013 года заседания Межправительственной украинско-сербской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества", – рассказал Кулеба.

Сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой прибыли в Белград в воскресенье, что стало первым визитом украинского чиновника в Сербию с начала полномасштабной агрессии России.

Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и на других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.

Во время встречи с Кулебой Вучевич заверил в уважении к территориальной целостности Украины.