Эрдоган заявил, что в Турции лечится "более тысячи" террористов ХАМАС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории страны находятся на лечении более тысячи боевиков группировки ХАМАС, которую большинство западных стран признает террористической.
Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Анкаре, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Заявив о более тысячи боевиков ХАМАС, которые находятся на лечении по всей Турции, турецкий президент не уточнил, участвовали ли они в боевых действиях против Израиля.
Комментируя эскалацию на Ближнем Востоке, Эрдоган в очередной раз подтвердил поддержку ХАМАС, заявив, что считает его "движением сопротивления", а не террористической организацией. Он также выразил сожаление по поводу позиции Греции, которая классифицирует группировку как террористическую.
На это Мицотакис ответил, что Греция и Турция могут не соглашаться по всем вопросам, связанным с войной в Газе, но могут согласиться с тем, что насилию должен быть положен конец и необходимо долгосрочное прекращение огня.
"Предлагаю остаться при своих позициях", – добавил греческий премьер.
Напомним, что Эрдоган не впервые выражает поддержку палестинской группировке ХАМАС, которая совершила нападение на Израиль 7 октября. В прошлом году он назвал боевиков ХАМАС "освободителями", которые борются за свою землю.
Во время переговоров в Анкаре Эрдоган и Мицотакис подняли такие острые вопросы, как суверенные права в Эгейском и Средиземном морях, что важно для определения прав на бурение газовых скважин, и политические решения по разделенному Кипру.