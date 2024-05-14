США работают с союзниками для передачи дополнительных Patriot Украине

В Белом доме рассказали, что работают с союзниками над тем, чтобы поставить Украине больше батарей Patriot.

Об этом во время брифинга заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

Салливан рассказал, что одна из тех тем, которые он ежедневно обсуждает с по меньшей мере одним с одним из союзников США – это поставки дополнительных Patriot Украине.

"И я думаю, что недавно мы получили хорошие новости от одного из союзников о поставке одной батареи", – отметил он.

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Представитель администрации также рассказал, что кроме Patriot США ищут другие системы ПВО, которыми бы союзники могли поделиться с Украиной.

Также обсуждают способы, которыми Соединенные Штаты могли бы помочь союзникам удовлетворить их потребности в противовоздушной обороне.

Также Салливан анонсировал очередной пакет военной помощи Украине на этой неделе.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что необходимо предоставить Украине еще по крайней мере пять-шесть систем Patriot.