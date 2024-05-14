Латвія планує випустити перші бронемашини Patria власного виробництва у серпні

У Латвії заявили, що перші бронемашини Patria власного виробництва будуть випущені у серпні.

Про це розповів міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, цього року Національним збройним силам (НЗС) буде поставлено 25 бронемашин Patria.

Щорічно в Латвії планують виробляти близько 30 таких бронемашин, додав міністр.

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Виробництво нової бронетехніки повного циклу розпочнеться в травні на підприємстві SIA Defence Partnership Latvia.

У латвійському Міноборони зазначили, що настільки масштабного виробництва військової техніки не було в Латвії з часів відновлення незалежності.

Бронемашини марки Patria 6x6 були обрані для загальної програми систем бронетехніки CAVS для низки країн Європи – Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини.

Нагадаємо, Міністерство оборони Латвії оцінює можливість будівництва заводу з виробництва мін на території країни.

Крім того, з метою зміцнення безпеки Латвії найближчими роками у збройних силах буде створено сім нових батальйонів.