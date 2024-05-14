Латвия планирует выпустить первые бронемашины Patria собственного производства в августе

В Латвии заявили, что первые бронемашины Patria собственного производства будут выпущены в августе.

Об этом рассказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, в этом году Национальным вооруженным силам (НВС) будет поставлено 25 бронемашин Patria.

Ежегодно в Латвии планируется производить около 30 таких бронемашин, добавил министр.

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Производство новой бронетехники полного цикла начнется в мае на предприятии SIA Defence Partnership Latvia.

В латвийском Минобороны отметили, что столь масштабного производства военной техники не было в Латвии со времен восстановления независимости.

Бронемашины марки Patria 6x6 были выбраны для общей программы систем бронетехники CAVS для ряда стран Европы – Финляндии, Латвии, Швеции и Германии.

Напомним, Министерство обороны Латвии оценивает возможность строительства завода по производству мин на территории страны.

Кроме того, с целью укрепления безопасности Латвии в ближайшие годы в вооруженных силах будет создано семь новых батальонов.