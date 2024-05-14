В Украину приехала делегация британских лейбористов, которым пророчат победу на выборах

В Украине находится с визитом группа депутатов от британской Лейбористской партии, которая почти точно выиграет предстоящие парламентские выборы и будет формировать правительство.

Как пишет "Европейская правда", о встрече с делегацией лейбористов сообщили в Офисе президента Украины.

В составе делегации – так называемые "теневой" министр обороны Джон Гили и "теневой" министр иностранных дел Дэвид Ламми.

Фото: Офис президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал им о ситуации на фронте и, в частности, в Харьковской области. Он акцентировал, что для Украины критически необходимы истребители F-16, дальнобойная артиллерия и системы ПВО, которые позволят стабилизировать ситуацию.

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Он поблагодарил Британию за беспрецедентную помощь и отметил, что Соединенное Королевство первым подписало с Украиной двустороннее соглашение по безопасности в продолжение вильнюсской декларации G7.

В коммюнике украинской стороны отмечают, что британские гости заверили, что поддержка Украины со стороны их партии является непоколебимой и возможная смена правительства в Британии не повлияет на поддержку Украины. "Лейбористы полностью поддерживают усиление помощи Украине со стороны Великобритании в этом году и в последующие годы", – цитируют Дэвида Ламми и Джона Гили.

Один из последних опросов показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании нарастила свое преимущество над консерваторами премьер-министра Риши Сунака до 30 процентных пунктов.

Между тем. в Консервативной партии отказались от идеи замены перед предстоящими выборами лидера и премьер-министра Риши Сунака.