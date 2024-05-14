Армия Литвы получила дополнительную партию Javelin

На этой неделе Вооруженные силы Литвы получили новую партию противотанковых ракетных комплексов средней дальности Javelin американского производства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Как отметили в ведомстве, эта партия будет передана подразделениям Сухопутных войск в рамках усиления возможностей литовских вооруженных сил.

Стоимость полученной партии составляет примерно 16 млн долларов.

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"Соединенные Штаты Америки являются стратегическим партнером Литвы и одним из ключевых союзников для безопасности Балтийского региона. Противотанковые комплексы Javelin, полученные и закупленные у США, бесспорно, будут способствовать долгосрочному укреплению боевых возможностей и сдерживания Вооруженных сил Литвы", – сказал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

США являются одним из основных поставщиков военной техники в Литву в области оборонной техники: кроме Javelin, Литва закупает бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, реактивные артиллерийские системы HIMARS, системы ПВО NASAMS, беспилотники Switchblade и другие.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Литовский президент Гитанас Науседа назвал это соглашение долгожданным шагом в укреплении оборонной промышленности страны.