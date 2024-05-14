ЄС призупинив санкції проти венесуельських посадовців напередодні виборів

Євросоюз тимчасово зняв санкції з голови виборчої комісії Венесуели та трьох колишніх посадовців, що стало кроком, спрямованим на заохочення вільного та чесного голосування на виборах президента південноамериканської країни в липні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За словами речника Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петера Стано, водночас ЄС продовжив інші санкції проти Венесуели до 10 січня.

"Ми відзначаємо нещодавні обнадійливі кроки та підтверджуємо нашу прихильність й підтримку безперешкодного перебігу виборчого процесу (у Венесуелі)", – заявив він.

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Наразі президент Венесуели Ніколас Мадуро прагне переобрання на виборах та сподівається відновити міжнародну легітимність свого режиму після 11 років політичних репресій.

Минулого року США погодилися призупинити санкції проти Каракаса, але у квітні відновили багато з цих обмежень, посилаючись на те, що режим не дотримується своїх зобов'язань щодо демократичного процесу.

Найпопулярнішому кандидату від опозиції Марії Коріні Мачадо заборонили балотуватися, а деяких її помічників та інших активістів ув'язнили або звинуватили у злочинах.

Втім, опозиція об'єдналася навколо іншого кандидата, Едмундо Гонсалеса, якому поки що дозволили брати участь у виборах, що називають обнадійливим знаком.

Водночас у понеділок уряд Мадуро заявив, що Євросоюз не пішов достатньо далеко у питанні послаблення санкцій.

"Обманним шляхом вони виключили деяких членів Національної виборчої ради зі списку санкцій, щоб нібито послати сигнал доброї волі або полегшення, і ми відверто заявляємо, що ми відкидаємо цю позицію", – заявив міністр закордонних справ Іван Хіль.

Раніше ЄС пом’якшив санкції проти Венесуели, Нікарагуа та Боснії, аби спростити гуманітарну допомогу.

У листопаді 2023 року Рада Євросоюзу продовжила запроваджені у 2017 році санкції проти Венесуели на пів року, а не на рік, як це було раніше, на тлі укладеної угоди між владою та опозицією про проведення виборів у 2024 році.