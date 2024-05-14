ЕС приостановил санкции против венесуэльских чиновников накануне выборов

Евросоюз временно снял санкции с председателя избирательной комиссии Венесуэлы и трех бывших чиновников, что стало шагом, направленным на поощрение свободного и честного голосования на выборах президента южноамериканской страны в июле.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам представителя Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано, одновременно ЕС продлил другие санкции против Венесуэлы до 10 января.

"Мы отмечаем недавние обнадеживающие шаги и подтверждаем нашу приверженность и поддержку беспрепятственного хода избирательного процесса (в Венесуэле)", – заявил он.

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Сейчас президент Венесуэлы Николас Мадуро стремится к переизбранию на выборах и надеется восстановить международную легитимность своего режима после 11 лет политических репрессий.

В прошлом году США согласились приостановить санкции против Каракаса, но в апреле возобновили многие из этих ограничений, ссылаясь на то, что режим не придерживается своих обязательств по демократическому процессу.

Самому популярному кандидату от оппозиции Марии Корине Мачадо запретили баллотироваться, а некоторых ее помощников и других активистов посадили в тюрьму или обвинили в преступлениях.

Впрочем, оппозиция объединилась вокруг другого кандидата, Эдмундо Гонсалеса, которому пока разрешили участвовать в выборах, что называют обнадеживающим знаком.

В то же время в понедельник правительство Мадуро заявило, что Евросоюз не ушел достаточно далеко в вопросе ослабления санкций.

"Обманным путем они исключили некоторых членов Национального избирательного совета из списка санкций, чтобы якобы послать сигнал доброй воли или облегчения, и мы откровенно заявляем, что мы отвергаем эту позицию", – заявил министр иностранных дел Иван Хиль.

Ранее ЕС смягчил санкции против Венесуэлы, Никарагуа и Боснии, чтобы упростить гуманитарную помощь.

В ноябре 2023 года Совет Евросоюза продлил введенные в 2017 году санкции против Венесуэлы на полгода, а не на год, как это было раньше, на фоне заключенного соглашения между властями и оппозицией о проведении выборов в 2024 году.