Премьер Польши ожидает от РФ усиления попыток диверсий и саботажа в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Россия усилит попытки вмешательства в политические процессы в Европе, а также не исключает российских диверсий.

Об этом он сказал после заседания правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Туск отметил, что информация, полученная от главы МВД Томаша Семоняка, касалась растущей угрозы в Европе и Польше в контексте агрессивных действий российских и белорусских служб.

"Это то, о чем мы говорили, среди прочего, на Европейском совете. Доклады из многих европейских столиц были однозначными. Россия готовит различные виды вмешательства накануне выборов в Европарламент, в том числе и в сам избирательный процесс. Это происходит не впервые, но масштабы растут, что вызывает все большее беспокойство", – сказал Туск.

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Премьер-министр отметил, что как польские, так и союзнические источники указывают на то, что "Польша, Литва, Латвия, Эстония и немного Финляндия" больше всего рискуют от такого "вмешательства и прямых действий".

"Я хочу, чтобы вы четко осознавали – мои партнеры в Европе также уже четко осознают, – что действия России будут усиливаться и что это потребует от нас концентрации", – сказал Туск.

"Я хотел бы, чтобы все службы без исключения: частные службы безопасности и, прежде всего, государственные службы, органы местного самоуправления, особенно там, где мы имеем дело с критической инфраструктурой, вы действительно должны быть бдительными и должны быть готовыми к повышенной активности", – отметил он.

По оценке главы правительства, это звучит как что-то из учебников истории: "Никто не ожидал, что такие времена вернутся, но они вернулись. Польское государство должно и будет готово в организационном, финансовом и логистическом смысле, чтобы предотвратить такого рода действия (саботажа. – Ред.)", – заверил он.

Туск также заявил, что "нужно больше инвестировать в ограждение на польско-белорусской границе". По его словам, "ограждение не соответствует нашим ожиданиям", и Пограничная служба и военные попросили его укрепить его.

"Ситуация на границе сложная, ежедневно происходит несколько сотен попыток пересечь эту границу, подчеркнул он, добавив, что в 80 случаях из 100 мы имеем дело с организованными группами молодых людей, 18-30 лет, очень агрессивных", – отметил он.

На прошлых выходных премьер Польши заявил, что Варшава начинает работу над дальнейшим укреплением всей восточной границы, поскольку страна сталкивается с тем, что он назвал растущей "гибридной войной" в виде нелегальной миграции из Беларуси.

По итогам заседания во вторник Туск также заявил, что пока ничто не говорит о том, что за недавними пожарами в Польше стоят внешние силы.