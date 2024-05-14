Грузинская оппозиция объявила бойкот парламенту после принятия закона об "иноагентах"

Крупнейшая партия грузинской оппозиции "Единое национальное движение" (ЕНД) объявила бойкот парламенту после принятия скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в финальном чтении.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает проект SOVA.

К бойкоту ЕНД присоединились оппозиционные "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", а также независимые депутаты Тамар Кордзая, Саломе Самадашвили и Тариэл Накаидзе.

Один из лидеров фракции ЕНД Леван Бежашвили заявил на пресс-конференции, что после принятия "российского закона" об "иноагентах" партия не видит смысла участвовать в работе парламента.

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"В условиях, когда в стране установился российский режим, нормальная парламентская работа немыслима", – отметил он.

По его словам, в зале заседаний "ни одному депутату от оппозиции не разрешили нормально произнести речь".

"Поэтому мы, фракция "Единое национальное движение" и большинство оппозиции, не собираемся продолжать свою нормальную деятельность в этом режиме, мы переходим в режим бойкота!", – подчеркнул Бежашвили.

Напомним, парламент Грузии 14 мая большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты, в третьем, финальном чтении.

Накануне, 13 мая, юридический комитет парламента Грузии в турборежиме согласовал проект закона об "иноагентах" перед третьим рассмотрением. Перед этим 11 мая в Тбилиси прошел крупнейший митинг против принятия закона, на улицы вышли десятки тысяч людей.

Между тем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.

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