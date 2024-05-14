МИД Британии: Закон об "иноагентах" подрывает евроатлантические стремления Грузии

МИД Британии заявил, что принятие парламентом Грузии закона об "иноагентах" и преследование протестующих идет в разрез с евроатлантическими стремлениями Грузии.

Об этом говорится в заявлении британского министра по делам Европы Нусрат Гани, обнародованном на сайте МИД Великобритании, передает "Европейская правда".

По ее словам, события в Грузии шокируют, и Великобритания призывает все стороны к спокойствию и сдержанности.

"Сегодня грузинский парламент снова проголосовал в поддержку закона о прозрачности иностранного влияния. Как и наши партнеры, Великобритания решительно выступает против введения этого законодательства", – заявила Гани.

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"Этот законопроект и сопровождающее его организованное запугивание протестующих не соответствуют демократическим ценностям страны, которая стремится вступить в НАТО, и фундаментально рискуют подорвать евроатлантические стремления Грузии", – подчеркнула министр.

Она призвала правительство Грузии изменить курс и отозвать скандальный закон.

Напомним, парламент Грузии 14 мая большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты, в третьем, финальном чтении.

Накануне, 13 мая, юридический комитет парламента Грузии в турборежиме согласовал проект закона об "иноагентах" перед третьим рассмотрением. Перед этим 11 мая в Тбилиси прошел крупнейший митинг против принятия закона, на улицы вышли десятки тысяч людей.

Между тем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.

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