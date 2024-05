Министр обороны Канады: Украину надо поддерживать до победы, а не "сколько нужно"

Глава Министерства обороны Канады Билл Блэр считает ошибочной поддержку Украины "столько, сколько потребуется" и вместо этого предлагает связать ее с победой украинской стороны в полномасштабной войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блэр заявил на мероприятии Atlantic Council накануне, 13 мая.

Атташе по вопросам обороны посольства Киева в Канаде генерал Борис Кременецкий обратил внимание, что канадский министр призвал к поддержке Украины, "пока она не победит", и попросил уточнить, что для него означает эта победа.

"Когда я получил эту работу (министра обороны. – Ред.), честно говоря, я изменил наш язык, потому что "столько, сколько потребуется" – это не очень обнадеживающе или даже прагматично", – пояснил свое мнение Блэр.

Реклама:

Let there be no doubt.



Canada will #StandWithUkraine until it is victorious. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/vFQNi1FrMi