Во Франции суд отказался отдать "Мону Лизу" названным наследникам да Винчи

Высший административный суд Франции 14 мая отклонил иск организации International Restitutions, которая якобы от имени наследников Леонардо да Винчи добивалась собственности на его знаменитую картину "Мона Лиза".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В иске International Restitutions, которая утверждает, что действует "от имени наследников художника", утверждалось, что бывший французский король Франциск I присвоил всемирно известную картину в 1519 году.

Вместо этого, требовала организация, картину надо изъять из Лувра (где она находится с 1797 года) и вернуть "законным владельцам".

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Французский суд назвал иск незаконным и обязал International Restitutions выплатить 3000 евро штрафа. Он также постановил, что не должен рассматривать решения, принятые во времена французской монархии.

"Мона Лиза" находится во Франции с 1516 года, когда Леонардо да Винчи переехал из Италии под опеку уже упомянутого Франциска I. Тогда художник предложил монарху свои работы в обмен на денежное обеспечение.

В конце концов картины да Винчи, включая "Мону Лизу", вошли в королевские коллекции и никогда не покидали Францию. Сейчас полотно является самым популярным в экспозиции Лувра и окружено специальным защитным стеклом.

В январе "Мона Лиза" стала мишенью двух экологических протестующих, которые облили портрет супом, призывая к "здоровой и устойчивой пище". А раньше в картину бросил торт посетитель на инвалидной коляске.

После этого в Лувре допустили, что самый известный в мире портрет может получить отдельную комнату в музее.