В Париже вандалы осквернили мемориал в честь людей, которые спасали евреев во Франции во время нацистской оккупации страны во Второй мировой войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как указано, мемориал неизвестные обрисовали изображениями красных следов от рук.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что мемориал был осквернен в ночь с понедельника на вторник. Она сообщила, что подала жалобу прокурору Парижа.

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"Ни одна причина не может оправдать такое надругательство, которое оскверняет память жертв Холокоста и праведников, которые спасали евреев, рискуя жизнью", – подчеркнула Идальго.

На стене выгравированы имена более 3900 человек, рисковавших своей жизнью ради спасения евреев во Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил акт вандализма.

"Осквернение Стены Праведников народов мира... является надругательством над памятью этих героев и жертв катастрофы. Республика, как всегда, останется непоколебимой перед лицом одиозного антисемитизма", – отметил Макрон.

В начале мая стало известно, что с момента нападения террористов ХАМАС на Израиль до конца 2023 года в Швеции зарегистрировали более 100 преступлений на почве антисемитской ненависти – что в пять раз больше, чем за тот же период годом ранее.

Еще в ноябре 2023 года Европейская комиссия заявила, что европейские евреи снова живут в страхе на фоне всплеска антисемитских инцидентов по всей Европе за несколько недель, прошедших после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.