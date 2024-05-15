В Литву не пустили еще один вагон с буквой "Z", следовавший из РФ

В Литве сотрудники LTG Cargo на пограничном пункте Кена отцепили один из вагонов поезда, прибывшего из России, на котором была нарисована буква "Z".

Об этом сообщает LRT со ссылкой на литовскую железнодорожную компанию LTG Cargo, информирует "Европейская правда".

Как указано, в понедельник сотрудники LTG Cargo заметили вагон со знаком "Z", прибывший на литовскую территорию.

Учитывая то, что этот отличительный знак используется российской армией, вагон был немедленно отцеплен.

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Вагоны, не соответствующие положениям Административного кодекса Литовской Республики, запрещено принимать к перевозке по территории Литвы.

Символ "Z", который считается пропагандой военной агрессии и военных преступлений против человечности, добавлен в список символов, которые не соответствуют положениям кодекса, еще в 2022 году.

Это уже вторая за последние несколько дней попытка провезти вагон с подобной маркировкой через литовскую территорию. На прошлой неделе на пограничном пункте Кена от грузового поезда, перевозившего товары в Калининградскую область России, был отцеплен вагон с маркировкой "Z".

В апреле в Чехии полиция проводила расследование в отношении мужчины, который прошелся по улице города Пардубице в одежде с символом агрессии России.