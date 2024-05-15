Лидер ультраправых в Нидерландах объявил, что близок к заключению коалиционного соглашения

В Нидерландах лидер ультраправой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, которая победила на парламентских выборах полгода назад, объявил, что очень близок к заключению соглашения со своими будущими партнерами по коалиции.

Заявление Вилдерса приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Переговоры по формированию правительства в Нидерландах затянулись из-за разногласий между партиями по миграционной политике и государственных финансов.

"Я не вижу, чтобы это провалилось", – заявил Вилдерс журналистам вскоре после полуночи, после 16 часов переговоров, во время которых стороны заявили, что достигли согласия относительно государственных финансов.

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Вилдерс несколько смягчил свою радикальную риторику и согласился не быть премьер-министром, чтобы сформировать коалицию.

Соглашение предусматривает, что Партия свободы объединится с Народной партией за свободу и демократию (VVD), которую возглавлял действующий глава правительства Марк Рютте, центристской Новый социальный контракт (NSC), а также партией Фермерско-гражданское движение (BBB).

Коалиция будет иметь 88 мест в 150-местной Нижней палате парламента.

Пока нет информации о деталях правительственного соглашения, но ожидается, что новое правительство введет более жесткую политику в отношении миграции с целью получения убежища.

Вилдерс также пообещал значительные расходы на здравоохранение и снижение пенсионного возраста, но бюджетные ограничения делают маловероятным, что другие партии поддержат эти планы.

Участники переговоров снова встретятся в среду в 10 утра по местному времени, чтобы попытаться завершить соглашение и дать возможность фракциям отреагировать на него до того, как в полночь истечет срок, отведенный на переговоры.

Другие партийные лидеры также заявили, что соглашение близко к завершению, хотя Питер Омтцигт из NSC сказал, что пока непонятно, кто станет премьер-министром.

Ожидается, что Вилдерс объявит своего кандидата на эту должность в среду.

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