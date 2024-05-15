Президент Грузии рассказала об итогах переговоров с главами МИД четырех стран

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время переговоров с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии рассказала о событиях в стране после принятия скандального закона об "иноагентах".

Об этом Зурабишвили заявила во время совместного с министрами брифинга, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Она заверила министров, что ни при каких обстоятельствах не будет вступать в какие-то "фальшивые, искусственные, лживые переговоры в рамках своего вето".

"Я не изменю духу, который сегодня присутствует в этой стране... Наши друзья будут распространять это послание везде, чтобы никто не подумал, что вы можете использовать президента Грузии, чтобы спасти лицо этого правительства", – подчеркнула президент.

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По ее словам, на переговорах речь шла о том, "насколько тяжелая точка была поставлена вчера" после принятия скандального закона.

"Эта точка, которая показывает, что правительство не прислушалось ни к голосу своего народа, ни к советам своих друзей, ни к чьим-либо предупреждениям и пошло своим путем", – добавила Зурабишвили.

Кроме того, президент рассказала министрам иностранных дел Латвии, Эстонии, Литвы и Исландии о намерении создать европейскую платформу.

"Европейскую платформу, над которой я работаю уже несколько недель, я официально представлю нашему населению. Все знают, что это комплекс решений, которые мобилизуют Грузию на выборах, которые вернут Грузию на ее путь. Наше ближайшее будущее – это мобилизация для выборов, мирного пути, на котором мы все вместе, несомненно, победим, чтобы вывести нашу Родину на мирный и европейский путь", – рассказала Зурабишвили.

Как известно, в Тбилиси приехали министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии, главной темой их визита является ситуация вокруг скандального закона об "иноагентах".

Напомним, 14 мая парламент Грузии одобрил в финальном третьем чтении проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания.

В тот же день в Грузию приезжал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии. По итогам визита он предупредил о возможности санкций против грузинских чиновников за подрыв демократии.

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