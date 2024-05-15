ЗМІ: Спецслужби РФ використовували "мирні" акції у Німеччині для підриву підтримки України

Російська військова розвідка працювала над тим, щоб використати "мирні" демонстрації в Німеччині в рамках ширшої операції, спрямованої на те, щоб вплинути на громадську думку в країні та підірвати підтримку України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела і документи, з якими ознайомилась редакція.

За словами співрозмовників агентства, однією з організацій, на яку спрямована діяльність підрозділу психологічних операцій 54777 російської розвідки, є організація Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) та її фотовиставка "Діти війни".

Фотовиставка відкрилась в Кельні в червні 2022 року. На її сайті йдеться, що виставка має на меті привернути увагу до страждань дітей у зонах бойових дій. Організатори заявили, що виставка об'їздила такі міста, як Гамбург, Берлін і Франкфурт-на-Майні, а також була показана у Франції, Іспанії, Італії та Бельгії.

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За словами європейських посадовців, AKiZ використовує цю платформу для проведення кампанії проти НАТО і закликів до припинення поставок зброї в Україну. Вона організовувала або брала участь у протестах і мітингах за мир у кількох німецьких містах, зокрема в Берліні і Рамштайні, де розташована штаб-квартира військово-повітряного командування НАТО.

Агентство зазначає, що немає жодних припущень, що AKiZ пов'язана з російською розвідкою.

Окрім публікації контенту про протести і війну, AKiZ використовує свій вебсайт і канал TikTok для розміщення інформації про вакцини проти COVID-19 і уроки російської мови для дітей.

На сайті організації також поширюються короткометражні фільми, "присвячені пам'яті дітей", які, як стверджується, "були вбиті внаслідок українських операцій на Донбасі на сході України".

Хоча більшість мирних демонстрацій AKiZ не набули значного розголосу в німецькій пресі, їх висвітлювали кілька російських пропагандистських ЗМІ, зокрема ANNA News, агентство, яке, за словами європейських посадовців, пов'язане з російською військовою розвідкою.

Москва також продовжує кампанії з впливу на журналістів і політиків, які симпатизують їй, в тому числі шляхом організації преспоїздок і моніторингових місій на окуповані території. Згідно з деякими документами, до організації цих візитів часто залучені російські служби безпеки.

Одного з посадовців, які контактували з журналістами, звати Артьом Куреєв, якого в судових матеріалах Естонії у 2022 році описали як оперативника Федеральної служби безпеки.

Він був одним із контактів латвійської депутатки Європарламенту Татьяни Жданок, яка, як з’ясували журналісти, могла роками допомагати російській розвідці.

Німеччина стурбована різними формами незаконного впливу з боку іноземних держав, які спрямовані, зокрема, проти її інтересів безпеки або суверенного процесу прийняття рішень, заявив речник Федерального міністерства внутрішніх справ.

"Органи федеральної безпеки дуже уважно стежать за російськими та антиукраїнськими спробами впливу", – додав речник, відмовившись коментувати можливі окремі випадки.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія прагне нашкодити європейським країнам усіма можливими способами.

Своєю чергою керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик припускає, що глава Кремля Владімір Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО.