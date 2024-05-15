Российская военная разведка работала над тем, чтобы использовать "мирные" демонстрации в Германии в рамках более широкой операции, направленной на то, чтобы повлиять на общественное мнение в стране и подорвать поддержку Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и документы, с которыми ознакомилась редакция.

По словам собеседников агентства, одной из организаций, на которую направлена деятельность подразделения психологических операций 54777 российской разведки, является Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) и ее фотовыставка "Дети войны".

Фотовыставка открылась в Кельне в июне 2022 года. На ее сайте говорится, что цель выставки – привлечь внимание к страданиям детей в зонах боевых действий. Организаторы заявили, что выставка объездила такие города, как Гамбург, Берлин и Франкфурт-на-Майне, а также была показана во Франции, Испании, Италии и Бельгии.

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По словам европейских чиновников, AKiZ использует эту платформу для проведения кампании против НАТО и призывов к прекращению поставок оружия в Украину. Она организовывала или участвовала в протестах и митингах за мир в нескольких немецких городах, в частности в Берлине и Рамштайне, где находится штаб-квартира военно-воздушного командования НАТО.

Агентство отмечает, что нет никаких предположений, что AKiZ связана с российской разведкой.

Помимо публикации контента о протестах и войне, AKiZ использует свой веб-сайт и канал TikTok для размещения информации о вакцинах против COVID-19 и уроках русского языка для детей.

На сайте организации также распространяются короткометражные фильмы, "посвященные памяти детей", которые, как утверждается, "были убиты в результате украинских операций на Донбассе на востоке Украины".

Хотя большинство мирных демонстраций AKiZ не получили значительной огласки в немецкой прессе, их освещали несколько российских пропагандистских СМИ, в частности ANNA News, агентство, которое, по словам европейских чиновников, связано с российской военной разведкой.

Москва также продолжает кампании по воздействию на симпатизирующих ей журналистов и политиков, в том числе путем организации пресс-поездок и мониторинговых миссий на оккупированные территории. Согласно некоторым документам, к организации этих визитов часто привлечены российские службы безопасности.

Одного из должностных лиц, контактировавших с журналистами, зовут Артем Куреев, которого в судебных материалах Эстонии в 2022 году описали как оперативника Федеральной службы безопасности.

Он был одним из контактов латвийского депутата Европарламента Татьяны Жданок, которая, как выяснили журналисты, могла годами помогать российской разведке.

Германия обеспокоена различными формами незаконного влияния со стороны иностранных государств, которые направлены, в частности, против ее интересов безопасности или суверенного процесса принятия решений, заявил представитель Федерального министерства внутренних дел.

"Органы федеральной безопасности очень внимательно следят за российскими и антиукраинскими попытками влияния", – добавил представитель, отказавшись комментировать возможные отдельные случаи.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия стремится навредить европейским странам всеми возможными способами.

В свою очередь руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик предполагает, что глава Кремля Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО.