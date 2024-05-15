СМИ: Послы ЕС одобрили запрет ряда пропагандистских ресурсов России

Послы Евросоюза согласовали решение о запрете на территории всех стран союза доступа к четырем информационным ресурсам, которые используются как инструменты российской пропаганды.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС только что согласовали общеевропейский запрет для ресурсов Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", – написал он в своем Twitter (X).

EU ambassadors just agreed an 🇪🇺-wide broadcast ban on Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiiskaja Gazeta. 🇷🇺 https://t.co/PJ9lbOaKre Реклама: May 15, 2024

Ранее уже появлялись сообщения, что Еврокомиссия хочет внести в санкционный список информационный ресурс Voice of Europe.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

"Российская газета" является официальным печатным изданием правительства РФ. Прошлой осенью Болгария выдворила из страны с запретом въезда в ЕС сотрудника этого ресурса за нарушения, которые, по заявлениям правительства Болгарии, не были связаны с журналистской деятельностью.

Напомним, еще в начале марта 2022 года по решению Совета ЕС в Евросоюзе срочно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.