СМИ: Послы ЕС одобрили запрет ряда пропагандистских ресурсов России

Послы Евросоюза согласовали решение о запрете на территории всех стран союза доступа к четырем информационным ресурсам, которые используются как инструменты российской пропаганды.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС только что согласовали общеевропейский запрет для ресурсов Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российская газета", – написал он в своем Twitter (X).

EU ambassadors just agreed an 🇪🇺-wide broadcast ban on Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiiskaja Gazeta. 🇷🇺 https://t.co/PJ9lbOaKre

